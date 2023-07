Luco dei Marsi, Effetti Speciali per l’encomio a Cristiana Covone

Oggi è una professionista della Sony Pictures Animation, Effects Animator, e il suo nome spicca tra quelli degli artisti che hanno fatto del film “Spider-man, Across the spider-verse” un capolavoro. Cristiana Covone è partita da Luco dei Marsi, per approdare al collegio universitario di merito “L. Einaudi” a Torino, dove si è laureata al Politecnico in “Design e Comunicazione Visiva”, e da lì, dopo il Master in “Digital Effects” alla Bournemouth University (UK), alle migliori realtà internazionali del settore animazione ed effetti visivi, in un’ascesa costante che l’ha già vista premiata, a soli 27 anni, per la sezione “Best Animated Special Production” degli Annie Awards, gli Oscar dell’animazione. Domenica, 16 luglio, alle 21, sarà accolta nella sala consiliare del Comune per ricevere l’Encomio ufficiale disposto dall’Amministrazione comunale e l’abbraccio della sua Comunità. “É partita da Luco dei Marsi con un bagaglio di tenacia e di disciplina, a supporto di un cristallino talento, caratteristiche che stanno portando Cristiana Covone a concretizzare tutti i suoi sogni, e a brillare, in un settore non certo facile”, ha sottolineato la sindaca Marivera De Rosa, “con il suo impegno, e l’eccellenza che la contraddistingue, rende onore certamente alla sua bella famiglia, ma anche a questa famiglia allargata che è la nostra Comunità, al nome di Luco dei Marsi in Italia e nel mondo. La accoglieremo con gioia e orgoglio, confidando anche che il suo esempio sia di ispirazione e sprone ai nostri giovani. Invito tutti a condividere con noi questo momento”. I saluti finali si terranno in piazza Alfidi, nell’isola pedonale predisposta su viale Duca degli Abruzzi, con la musica dell’artista Claudio Del Bove Orlandi.

Tra le opere cui ha partecipato quale Effects Artist, lavorando in Inghilterra, Germania, Canada, Trolls 2 – World Tour (Dreamworks Animation); Watchmen, HBO; “Dragon Trainer: la rimpatriata”, Dreamworks Animation; “Nimona”, Netflix, “Without Remorse”, Amazon Studios, “The Little Mermaid”, Disney; “Spirit Untamed”, DreamWorks Animation; “carnival Row”, Season 2, Amazon Studios.