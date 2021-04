LUCO DEI MARSI. FESTA DEL LAVORO SU PIAZZA VIRTUALE

Anche per quest’anno il “Comitato per la festa del 1° Maggio di Luco dei Marsi” ha deciso di tenere viva la tradizionale festa del lavoro riproponendo l’organizzazione di una piazza virtuale sui social Facebook e Youtube. L’iniziativa si terrà il Primo Maggio dalle ore 10,30 alle ore 12,00.

Saranno presenti Camillo Cherubini Presidente del Comitato, che aprirà la manifestazione, Orante Venti Segretario provinciale dello Spi-Cgil, Marilia Di Paolo Coordinatrice donne dello Spi-Cgil, Francesco Marrelli Segretario della Camera del Lavoro della provincia dell’Aquila, Valentina Angelucci Consigliera comunale di Luco dei Marsi, Pino Venditti esponente del Comitato festa 1° Maggio.

“L’Italia Si Cura con il lavoro”

È Il tema scelto per il 1° Maggio di quest’anno dalle confederazioni sindacali Cgil Cisl e Uil e che caratterizzerà le iniziative in tutta Italia.

Il 2021 continua ad essere colpito dalla emergenza sanitaria che già lo scorso anno ha messo tutti a dura prova. Qualcosa però sta cambiando con la campagna vaccinale che rappresenta anche il simbolo della speranza che ci permetterà di uscire da questa calamità. Come Sindacati confederali ribadiamo con forza che la ripartenza in sicurezza per il nostro Paese è possibile, consapevoli che il lavoro e il vaccino sono le uniche medicine possibili per garantire a tutti noi un futuro migliore.

Siamo in una fase difficilissima della nostra storia e c’è bisogno di ripartire nel segno dell’unità, della responsabilità e della coesione sociale. La centralità del lavoro è il valore intorno a cui è necessario ricostruire su basi nuove il nostro Paese e affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia. Inutile ripetere che tutti vogliamo uscire dall’emergenza prima possibile, ma, ripetiamo, in sicurezza e non mettendo a rischio la vita delle persone.

I Link per accedere:

https://www.facebook.com/spicgilaquila;

https://youtube.com/channel/UC30B1X77Jb9NFGHaSM80bcg;

https://www.facebook.com/emanuele.zuffranieri/

Comitato per la festa del 1°Maggio di Luco dei Marsi

Spi-Cgil provinciale

Camera del Lavoro della Provincia dell’Aquila