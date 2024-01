LUCO DEI MARSI, FESTA GRANDE TRA DOLCETTI, DONI E SORPRESE CON LA BEFANA E IL TEATRO DEI BURATTINILUCO DEI MARSI, FESTA GRANDE TRA DOLCETTI, DONI E SORPRESE CON LA BEFANA E IL TEATRO DEI BURATTINI

Finale scintillante, e tutto dedicato ai bambini, per la rassegna degli eventi natalizi a Luco dei Marsi. Sabato, 6 gennaio, alle 15.30, nella sala dell’ex municipio, in piazza Umberto I, i più piccoli potranno immergersi nell’incanto del teatro dei burattini e nelle avvincenti avventure di Masha & Orso, con gli artisti della compagnia teatrale: “Allegra compagnia dei Burattini”.

Al termine dello spettacolo, largo alla Befana, che porterà con sé un sacco pieno di sorprese, doni, dolcetti e una gustosa merenda rustica per tutti i partecipanti, a cura, come da tradizione, della Pro Loco cittadina.

“Sarà un pomeriggio di festa non-stop, fatto di divertimento, condivisione e sorprese, che non mancherà di appassionare i bambini”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Un evento, organizzato come da tradizione in sinergia con la Pro Loco cittadina, che siglerà un periodo festivo in cui i più piccoli sono stati centrali nell’approntamento delle iniziative, e ci hanno premiati con una vasta partecipazione e grande entusiasmo a ogni appuntamento. Sarà un’Epifania ricca di allegria, invito tutti a partecipare”.