LUCO DEI MARSI, GRAVE INCIDENTE TRA UN TRATTORE E UN’AUTO: UN GIOVANE 23ENNE E’ RIMASTO FERITO

Grave incidente nella tarda serata di ieri sulla strada 43 che porta a Fucino nei pressi di Luco dei Marsi. Un ragazzo 23enne, che viaggiava a bordo della sua autovettura in direzione dei terreni agricoli di proprietà della sua famiglia, ha impattato violentemente contro un rimorchio carico di tubi attaccato ad un trattore. Uno dei tubi, nello scontro, ha frantumato letteralmente il parabrezza dell’auto del giovane automobilista sfiorandoli il viso. La vittima, soccorsa da un automobilista, è stato immediatamente portato all’ospedale di Avezzano ed in seguito, a causa delle serie lesioni riportate, trasferito al San Salvatore dell’Aquila. Non sarebbe in pericolo di vita