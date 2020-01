LUCO DEI MARSI, INAUGURATI I NUOVI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Luco dei Marsi si accende di nuove luci. Sono stati inaugurati nel pomeriggio di martedì, 28 gennaio, i nuovi impianti di pubblica illuminazione in aree periferiche prive finora dei dispositivi, con il contestuale efficientamento energetico degli stessi in un’area già servita. Le strade in cui sono stati installati ex novo i dispositivi sono via dei Pozzi, Strada 42, l’area tra via Martiri di Capistrello e le adiacenze – traverse – di via Torlonia, mentre l’efficientamento energetico è stato realizzato in via Pietro Micca. Con il taglio del nastro la sindaca Marivera De Rosa, insieme al vice sindaco Giorgio Giovannone, all’assessore ai Lavori Pubblici, Mauro Petricca, all’assessore Silvia Marchi, all’assessore Claudia Angelucci e al consigliere Claudio Gallese, hanno dato il via alla prima accensione degli impianti. I lavori sono stati realizzati nell’ambito del progetto di “Efficientamento energetico e ampliamento della rete della pubblica illuminazione”, che l’Amministrazione punta ad estendere ad altre zone non servite o servite solo parzialmente dall’illuminazione pubblica, con la revisione anche del sistema di illuminazione di alcune aree, come quella di piazza Nassiriya.



All’inaugurazione, nelle diverse zone, hanno preso parte i residenti che, in un clima di grande soddisfazione, hanno festeggiato con gli Amministratori “Un servizio pubblico essenziale”, come hanno rimarcato molti dei cittadini presenti, “atteso da decenni”.

“La soddisfazione dei nostri concittadini e la consapevolezza di aver concretizzato un servizio pubblico essenziale, che resterà nel tempo nel patrimonio delle opere d’urbanizzazione primaria del nostro bel paese, ci premiano”, ha sottolineato la sindaca Marivera De Rosa. “É un risultato raggiunto con un grande lavoro sinergico, e al riguardo ringrazio per il prezioso lavoro svolto gli Assessori e i Consiglieri della mia squadra, l’ufficio tecnico, la ditta che ha lavorato senza sosta per ultimare l’opera nei tempi, gli operai. Sui lavori sono stati investiti oltre centomila euro, tra fondi propri e fondi ministeriali, e stiamo lavorando per destinare altre risorse alla realizzazione di un’ulteriore tranche. Il nostro obiettivo è illuminare altre aree cruciali e proseguire con l’efficientamento, che vuol dire minori spese per la cittadinanza e minor impatto ambientale. Contiamo di dare corso alle procedure nei prossimi mesi e di poter ultimare un secondo step entro l’anno”.