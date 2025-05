Luco dei Marsi, la Pace al centro della storica mostra d’arte del 1° Maggio

Tutto pronto a Luco dei Marsi per l’inaugurazione della mostra d’arte, organizzata dall’Amministrazione comunale, che come da tradizione, da oltre cinquant’anni, colora il 1° Maggio del centro fucense. L’evento culturale, nato negli anni ’50 dall’ispirazione e dalla passione per l’arte e la cultura dei sindaci Luigi Sandirocco e Giannino Venditti, è stato rinnovato negli anni, salvo rare interruzioni, dall’amministrazione comunale luchese, e si è via via definito quale spazio di riflessione e condivisione sui temi centrali della Festa internazionale dei lavoratori. Filo conduttore di questa edizione, realizzata in cooperazione con il Gruppo Artisti Marsarte, la Pace, tema che sarà declinato nelle varie accezioni e sfumature dallo sguardo e dal talento degli Artisti protagonisti della sesta Collettiva “I Colori della Pace”, con la regia del dottor Francesco Subrani, direttore artistico del Gruppo. Il taglio del nastro è in programma per domani, giovedì, 1° maggio, alle 12, all’ex municipio, in piazza Umberto I, nelle cui sale l’esposizione sarà accessibile fino al 4 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20. Interverranno, con la sindaca Marivera De Rosa, il presidente del Gruppo Artisti Marsarte, Maurizio Lucci, la poetessa e scrittrice dei Marsi, professoressa Maria Assunta Oddi, il curatore della mostra, dottor Francesco Subrani. L’inaugurazione sarà siglata da un aperitivo a buffet e dal brindisi augurale di rito; nel pomeriggio, alle 17, nella sala dell’ex municipio, si terrà la consegna degli attestati di partecipazione agli Artisti protagonisti della Collettiva. “La mostra di pittura del 1° Maggio è da decenni un appuntamento con l’arte ma anche, sin dalla giornata inaugurale, con la riflessione e il confronto su temi politici e sociali fondamentali, e quest’anno più che mai abbiamo sentito urgente riportare al centro il tema della pace”, spiega la sindaca Marivera De Rosa. “É uno spazio aperto, ricco a ogni edizione di emozioni e contenuti di valore. Invito tutti a partecipare”.

Gli Artisti partecipanti: Arcangelo Allegritti; Pasquale Bianchi; Clara Calvacchi; Cesidio Castiglioni; Stefano Cipollone; Maria Speranza Colabianchi; Marina D’Alò; Adele Di Giamberardino; Patrizia Di Giulio; Marco Gentile; Filomena Lorusso; Fiorella Mascitti; Patrizia Michetti; Francesco Paris; Iva Passalacqua; Annamaria Perruzza; Cornelio Prezioso; Patrizia Prospitti; Franca Silvestroni ;Francesco Subrani; Emanuela Urbano.