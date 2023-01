Luco dei Marsi, la sindaca Marivera De Rosa incontra il presidente Marsilio in visita istituzionale

“Una visita che accogliamo con piacere, segno di attenzione alla nostra cittadina e alle sue problematiche. Un’attenzione che confidiamo si mantenga costante e possa tradursi in concrete risoluzioni a vantaggio della comunità, anzi delle comunità, perché siamo dell’avviso che nessuna realtà sia un’isola a sé stante, ancor più in riferimento ai territori e al loro sviluppo”. Così la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera de Rosa, a margine dell’incontro istituzionale con il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, tenutosi nel pomeriggio di ieri, giovedì, 19 gennaio, nel centro fucense. Ad accogliere il Presidente, accompagnato dal neo assessore regionale Mario Quaglieri, con la sindaca Marivera De Rosa, il vicesindaco Giorgio Giovannone e i Consiglieri comunali, un’ampia rappresentanza delle associazioni cittadine. Al centro dell’incontro, aperto da una breve visita ad alcune strutture comunali, i temi dello sviluppo territoriale, delle peculiari criticità della Marsica e delle aree interne più in generale, i progetti in corso e la pianificazione prossima che, ha rimarcato il presidente Marsilio, “Dovrà guardare lontano, puntando a interventi che possano rappresentare le fondamenta di una reale crescita, tradursi in volano per l’economia e in infrastrutture portanti per le realtà produttive. Obiettivi cui i territori potranno dare un contributo di valore” ha spiegato il Presidente, “Cooperando per individuare quei progetti in grado di generare opportunità per tutta un’area, in una più ampia visione d’insieme”.