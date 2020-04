LUCO DEI MARSI. E’ MORTO FRANCESCO PRESUTTI. “CICCUCCIO” ERA IL SIMBOLO DELLA SINISTRA MARSICANA DELLE LOTTE AGRARIE E ANTIFASCISTE

A nome dell’Anpi Sezione della Marsica esprimiamo la più sentita partecipazione al lutto per la scomparsa di Ciccuccio Presutti una figura che con tutta la sua famiglia è stata espressione della cultura antifascista e democratica nella Marsica. L’Anpi gli rende onore per i valori e la coerenza che ha saputo esprimere nella sua vita.

Il segretario Il Presidente

Augusto Di Bastiano Giovanni D’Amico

Abbiamo chiesto al Sindaco di Luco Marivera De Rosa di scrivere per tutti noi un ricordo di Ciccuccio

“Ciccuccio Presutti era, e sarà per sempre, un combattente, partigiano nell’anima, un contadino fiero, colto, capace di raccontare magistralmente lo spirito delle sue battaglie e il suo sguardo chiaro, lucido, sulla crudeltà delle oppressioni di tutti i tipi e sull’ingiustizia di ogni tempo, e di opporvisi senza riserve e senza esitazione alcuna. Un Compagno che ha intessuto la sua vita di passione, di amicizia, di lealtà e dell’amore per la terra, alla quale lo lasciamo come si lascia un fratello, un faro, un testimone del meglio delle nostre qualità di luchesi, indomito e coraggioso di quel coraggio che ci rendeva, alla testa delle lotte contadine, “gli utopisti, quelli che volevano dare la scalata al cielo”. Lo salutiamo con tristezza e rimpianto, ma con la gratitudine di averlo avuto tra noi e la certezza che, se pure anche i grandi uomini muoiono, le loro idee resteranno indelebili, a rischiarare il cammino dopo di loro. Alla famiglia, le più sentite condoglianze della nostra Amministrazione, e il nostro ideale abbraccio”.

IL SINDACO DI LUCO DRI MARSI _ MARIVERA DE ROSA



Ciccuccio “nobile contadino del Fucino”