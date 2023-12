LUCO DEI MARSI, PARATA DI STELLE PER IL TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE

Sarà una parata di eccellenze del panorama musicale abruzzese a tessere il tradizionale “Concerto di Natale” in programma per domani, domenica 17 dicembre, alle 18, nella chiesa di San Giovanni Battista a Luco dei Marsi. Un appuntamento imperdibile per la Comunità luchese che, negli anni, ha promosso l’evento, con la partecipazione e l’apprezzamento sempre crescenti, tra le iniziative più attese e amate.

Con la direzione del valente M° Francesco Fina, l’Orchestra dell’Istituzione Musicale Abruzzese, con i solisti Benedetto Agostino, tenore, e Andrea Petricca, violino, proporranno una peculiare selezione che annovera musiche di Puccini, Verdi, Rameau, Rossini, Mascagni e le più suggestive melodie natalizie. “Diamante” della Formazione, la splendida voce del soprano Bianca D’Amore, artista amata in terra marsicana ma acclamatissima anche da innumerevoli platee nazionali e internazionali.

“Il Concerto di Natale è diventato, nel tempo, uno degli eventi più attesi ed amati della nostra rassegna delle Festività”, spiega la sindaca Marivera De Rosa, “Un appuntamento culturale che avvince ogni volta, un richiamo alla bellezza, alla gioia e alla speranza, nello spirito natalizio più autentico, attraverso le vibranti e sempre sorprendenti interpretazioni dell’Orchestra dell’Istituzione Musicale Abruzzese, emozioni che accomunano a ogni edizione la platea e che portiamo con noi nel cuore a lungo, come sarà, sono certa, anche per il concerto alle porte, che vedrà il valente M° Francesco Fina dirigere, con i bravissimi musicisti dell’Orchestra IMA, il soprano Bianca D’Amore, Benedetto Agostino, tenore, e Andrea Petricca, violino, artisti di altissima caratura. Invito tutti a partecipare”. L’ingresso è libero.



L’Istituzione Musicale Abruzzese riunisce artisti che provengono da aree musicali diverse e collaborano per realizzare progetti nei più svariati settori artistici, soprattutto con l’intento di contribuire alla diffusione della cultura musicale e dell’ascolto dei vari generi musicali. L’Istituzione Musicale Abruzzese ha formato al suo interno l’Orchestra da camera IMA che, con la grande varietà e flessibilità dell’organico, può attuare l’approccio a partiture di spessore strumentale diverso, affrontate con il medesimo rigore interpretativo, così da accostare anche quel tipo di pubblico assolutamente profano. In questa ottica è stato ideato un programma di musiche appartenente al repertorio Classico e Natalizio.