LUCO DEI MARSI. POSITIVO AL COVID-19 UN COLLEGA DELL’UOMO CONTAGIATO

Arrivati i risultati dei tamponi effettuati sui titolari dell’azienda, ai colleghi di lavoro e persone vicine al giovane luchese risultato positivo al Covid-19.

A darne notizia il Sindaco di Luco dei Marsi Marivera De Rosa:

Mi sono stati comunicati gli esiti degli altri tamponi effettuati tra i soggetti più vicini al primo caso accertato di Covid positivo a Luco. Anche il test effettuato sulla persona affettivamente vicina, ma non facente parte della famiglia di origine, è negativo. É risultato positivo il test effettuato su un collega del contagiato; il lavoratore, anch’egli asintomatico, è stato posto in isolamento con tutti i suoi familiari, che verranno a loro volta sottoposti a tampone. Le altre 15 persone, tra titolari dell’azienda e colleghi, sottoposte al test, sono risultate tutte negative. Facciamo al lavoratore contagiato gli auguri di pronta guarigione, e vi ricordo di osservare strettamente le regole di prudenza che ormai ben conosciamo, e principalmente: mantenere la distanza sociale, ridurre gli spostamenti a quelli strettamente necessari, usare SEMPRE la mascherina, osservare un’accurata igiene e disinfezione delle mani, in caso di sintomi influenzali o anche di malessere sospetto, non esitare a contattare telefonicamente il proprio medico di base o il 118 per ottenere le indicazioni più opportune. Invito tutti a non alimentare inutili allarmismi e illazioni infondate: le autorità competenti stanno operando secondo precisi protocolli e mi tengono costantemente informata. Sarà mia cura darvi in modo tempestivo ulteriori eventuali aggiornamenti sulla situazione. Prudenza e pazienza, che sono le armi che più ci occorrono in questo momento.