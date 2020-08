Agricoltori buttano le patate per strada in segno di protesta per il crollo dei prezzi del tubero. La singolare dimostrazione è andata in scena a Luco dei Marsi, un’azione dimostrativa volta a sensibilizzare le istituzioni e non solo, su tale problematica che sta colpendo tantissimi imprenditori agricoli.

Produttori che, stando ai prezzi attuali, non riuscirebbero neanche a coprire i costi sostenuti.