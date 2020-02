Di nuovo un lupo trovato morto nel territorio marsicano.

Questa volta è accaduto in località Petogna a Luco dei Marsi, dove alcuni operai hanno rinvenuto la carcassa dell’animale e allertato immediatamente le autorità competenti.

L’animale si trovava sul ciglio della strada, non si sa se l’animale sia stato investito o morto per altre cause.