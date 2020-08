LUCO DEI MARSI. UN’INTERA FAMIGLIA IN ISOLAMENTO PER COVID

Un intero nucleo familiare è finito in isolamento perché positivi al Coronavirus. La notizia è stata data dal Sindaco Marivera De Rosa che ha scritto sulla sua pagina FB:

Ho appena ricevuto la comunicazione che a Luco vi è un nucleo familiare in isolamento per Covid19. Del nucleo, 3 sono i contagiati, di cui uno sintomatico e sotto trattamento, in condizioni comunque al momento stabili. Le persone sono già da giorni in isolamento, cioè dal rientro da una regione in cui si erano recati per le vacanze. Le Autorità preposte stanno tracciando tutti gli eventuali contatti delle persone sottoposte a isolamento. Vi ricordo, nell’occasione e ancora una volta, che il virus, come ben sappiamo, è tutt’altro che sconfitto, tanto che i contagi sono in risalita, e torno a raccomandare la massima prudenza e l’osservanza delle norme anti contagio. Sarà mia cura darvi tutti gli aggiornamenti del caso.