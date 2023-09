LUIGI GIORDANI CONQUISTA LA MESAGLIA ALL’ICON LIVIGNO XTREME TRIATHLON 2023

Ieri (venerdì) mattina alle ore 5 è partita l’edizione 2023 di ICON Livigno Xtreme Triathlon

Tra le gare più dure al mondo, con il nuoto di 3,8 km nel gelido lago di Livigno, con una temperatura stimata di circa 14/18 gradi.

La frazione bike.

195 km , dislivello 5000 MT, affrontato le salite e i passi più duri ( Forcola, Bernina, Stelvio).

La corsa

42 km con partenza da tre Palle, passaggio a Livigno, e la risalita a Carosello 3000….

Questa la magia, mista follia di ICON Livigno Extreme Triathlon

A rappresentare la

Marsica ed il team Briganti D’Abruzzo Triathlon il capistrellano Luigi Giordani già noto nel

Circuito per le sue qualità di ultra triathleta.

Con il tempo di 18 ore e 28 minuti si è portato a casa la agognata medaglia da finisher. Nuoto in 1 ora e 6 minuti, bici in 10

Ore e 17 minuti, corsa in 6 ore e 46 minuti.

Rallegramenti in tutta la famiglia Briganti.