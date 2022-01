LUIGI SORICONE POSITIVO AL COVID: “CI VEDIAMO PRESTO, PIU’ FORTE DI PRIMA”

Lo ha annunciato con un post su Facebook, Luigi Soricone, vicesindaco di Pescina ed operatore del 118, è risultato positivo al covid assieme ai suoi due figli. E’ lo scotto che si paga quando si è in prima linea sia come operatore sanitario, che come amministratore cittadino. Dall’inizio della pandemia il nostro sistema sanitario e con esso tutti gli operatori del 118 stanno facendo uno sforzo immane, a loro vanno i ringraziamenti per tutto ciò che affrontano quotidianamente.

Luigi, la redazione ti augura una buona guarigione.