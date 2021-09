LUNEDÌ 6 SETTEMBRE, INAUGURAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE CERCHIO – AIELLI ALLA PRESENZA DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ ON. ELENA BONETTI

Lunedì 6 settembre a Cerchio verrà inaugurato il nuovo plesso scolastico. Alla cerimonia parteciperà il Ministro per le pari opportunità e la Famiglia, On. Elena Bonetti.

“ L’Abruzzo ha vissuto una crisi economica e drammatica soprattutto per i giovani, i piccoli centri come il nostro con un enorme sforzo sociale economico e di volontariato sono riusciti e riescono a garantire con eccellenti risultati luoghi e strutture sicure per le scuole”, ha spiegato il sindaco Gianfranco Tedeschi. “ Il nostro Comune, attraverso l’impego di risorse proprie ha realizzato una struttura scolastica di 800 mq posizionata su un unico piano. Un impegno che abbiamo voluto prendere nei confronti della nostra Comunità perché siamo convinti che solo attraverso la scuola ci possa essere un riscatto culturale, economico e sociale per i piccoli centri come il nostro”.

Ecco il programma della giornata:

ore 14.45 arrivo delle Autorità

ore 15.00 Saluti:

Presidente del Consiglio Comunale di Cerchio Dimitri Continenza

Sindaco del Comune di Aielli Ing. Enzo Di Natale

Sindaco della Città di l’Aquila Dott. Pierluigi Biondi

Interverranno:

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Gigli

Sindaci del Territorio

Consigliere Regionale Dott. Americo Di Benedetto

Consigliere Regionale Marianna Scoccia

On. Camillo D’Alessandro

Assessore Regione Abruzzo Dott, Guido Liris

Conclude

Il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia

Professoressa Elena Bonetti