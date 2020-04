LUTTO NEL MONDO DEL GIORNALISMO. E’ MORTO GIULIETTO CHIESA

E’ morto a 79 anni il giornalista Giulietto Chiesa, un professionista come pochi, per molti anni corrispondente de l’Unità da Mosca e poi a lungo alla Stampa, ha raccontato dalla capitale moscovita la perestrojka dell’amico Michail Gorbaciov, il crollo dell’Unione sovietica, ed è stato, in generale, un grande esperto e osservatore di tutto ciò che accadeva nei Paesi ex sovietici.

Una scomparsa che colpisce il mondo del giornalismo e della politica. Giulietto Chiesa ha saputo raccontare i fatti con distacco professionale e onestà intellettuale.