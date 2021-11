Si è spento all’età di 75 anni il noto giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, uno dei volti e delle voci più amati dal grande pubblico.

Galeazzi, storico giornalista Rai ha raccontato alcune delle più grandi imprese sportive italiane. Per anni ha raccontato lo sport, ma Galeazzi è stato anche un volto della TV italiana con presenze in diversi programmi TV come Domenica In ed altri.