LUTTO NEL MONDO DELLA CULTURA MARSICANA, SI È SPENTO A 87 ANNI LO SCRITTORE CELANESE NANDO TACCONE

Un grave lutto ha colpito il mondo della cultura marsicana, è morto all’età di 87 anni Nando Taccone.

Scrittore, amante dell’arte e della cultura con la C maiuscola, Nando Taccone era laureato in Lingue Orientali è stato Direttore della Segreteria Giurisdizionale del T.A.R. di L’Aquila fino al 1997 anno in cui è andato in pensione.

Promotore insieme ad altri amici della Mostra Triennale di Arte Sacra che si svolgeva a Celano, ha rappresentato il punto di riferimento della cultura in tutta la Marsica. Credeva fermamente che solo attraverso questa, i territori e le comunità potessero svilupparsi.

Nel corso della sua vita ha ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello nazionale come il Premio alla Cultura rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1975 e con l’Onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana nel 1987.

Nando Taccone era una persona perbene, un uomo di altri tempi, educato gentile, ma nello stesso tempo determinato nel portare avanti le sue idee, la sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la marsica, in particolare nella sua Celano.

I funerali avranno luogo oggi 26 alle ore 15.30 nella Cattedrale in Avezzano, la salma verrà tumulata nel cimitero di Celano.