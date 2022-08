Lutto nella comunità marsicana, dove oggi si piange per la scomparsa a soli 66 anni del dottor Guido Cofini. Noto professionista, medico in servizio nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Avezzano era andato in pensione nel 2020, il medico si è spento nell’ospedale di Avezzano a Causa di una malattia.