Lux Chieti, rush finale verso l’obiettivo salvezza

Una stagione difficile ma tutt’altro che compromessa: è questa la situazione in cui si trova la Lux Chieti, chiamata a fare un ultimo sforzo per mantenere la serie A2. Nella parte bassa della classifica, infatti, sono diverse le squadre raccolte nel giro di pochi punti e tutto può ancora accadere. Ecco dunque cosa attendersi da Lips e compagni nelle prossime settimane.

Playout o salvezza? Chieti a caccia di punti preziosi

Il girone Rosso di basket A2 è stato finora particolarmente equilibrato, sia in vetta che in coda, motivo che sta destando ancora maggiore interesse sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. In questo quadro, la Lux Chieti sta cercando di ritagliarsi una posizione di tranquillità che possa valere la salvezza anticipata, senza passare per i playout, un obiettivo che anche gi opinionisti sulle scommesse per il basket non considerano difficile da raggiungere.

Se la situazione di Ristopro Fabriano e Stella Azzurra Roma sembra più complessa, con le due squadre che stanno perdendo eccessivamente terreno rispetto alle altre concorrenti, per il nutrito gruppo che le precede tutto è ancora possibile. Basta uno sguardo rapido alla classifica, infatti, per notare come nel giro di 5 o 6 punti ci si può ritrovare dalla zona playoff a quella playout: una situazione particolare, che tuttavia rende la stagione ancora più avvincente e aperta fino all’ultimo.

In questa situazione, la Lux Chieti è chiamata a non perdere la concentrazione, per poter restare ancorata a questo blocco di squadre ed evitare quel 12esimo posto che varrebbe lo spareggio salvezza con la penultima in classifica. Il roster guidato da mister Maffezzoli sembra avere tutte le carte in regola per poter puntare a una posizione di tranquillità, avendo dimostrato sul campo di potersela giocare con tutti, come dimostrano i risultati ottenuti, per esempio, contro Latina o nella trasferta di Cento, ma avrebbe certamente bisogno di maggiore continuità per non rischiare pericolose scivolate verso il basso.

In questo senso, piccoli ritocchi sul mercato potrebbero dare alla squadra qualità e solidità, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo salvezza ben prima dell’ultima giornata.

Mercato di riparazione, arriva Klacar

Per non perdere il treno salvezza, la dirigenza della Lux Chieti si sta muovendo per portare in Abruzzo diversi elementi di spessore. Proprio nei giorni scorsi è stato annunciato, per esempio, l’arrivo di Amar Klacar, guardia bosniaca classe 2000 con cui è stato stipulato un contratto fino a fine stagione, come riporta Pianetabasket.

Arrivato in Italia nella stagione 2016/2017, Klacar veste le maglie di Rapallo prima e Catanzaro poi, dove esordisce in B con una media punti di 5,5. Dalla Calabria, Klacar si sposta poi verso Napoli: qui con la canotta della Gevi conquista la promozione in A1, mettendo in mostra ottime qualità anche in prospettiva futura.

Dopo aver iniziato quest’ultima stagione con la Viola Reggio Calabria, Klacar approda dunque alla corte di coach Maffezzoli portando qualità, ma anche tanto entusiasmo. La giovane guardia, infatti, può vantare una certa duttilità in campo e un fisico forte (199 cm per 83 kg), caratteristiche che gli consentiranno certamente di ritagliarsi uno spazio importante in questa fase del campionato.

L’acquisto di Klacar fa seguito all’altro importante arrivo di Deshawn Adrian Sims, ala/centro proveniente da Pistoia in grado di garantire punti importanti al roster abruzzese, ma non sarà certamente l’ultima operazione di mercato: la società sembra infatti intenzionata a portare a Chieti qualche altro nome di rilievo per una salvezza tranquilla.