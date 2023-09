M5S SU UCCISIONE DELL’ORSA AMARENA

“A distanza di pochi mesi dalla morte di Juan Carrito, un’altra notizia straziante frutto di una violenza inaccettabile. L’uccisione dell’orsa Amarena – commenta il consigliere M5S Paolo Sola – conferma una volta di più l’incapacità dell’uomo di convivere in armonia con il mondo animale. È il momento di riflettere seriamente sulle politiche di gestione della fauna selvatica nella nostra Regione, e aprire una vera stagione di sensibilizzazione ed educazione ambientale che possa partire dai bambini e creare quel legame di empatia che troppo spesso manca. Ognuno è chiamato a fare di più in tal senso – prosegue il consigliere Sola – sia le istituzioni, sempre troppo sorde alle questioni di tutela del mondo animale, sia coloro che hanno già la giusta sensibilità in merito. Perchè per quanto queste notizie ci possano straziare il cuore, è necessario insistere in tutte le battaglie di civiltà che pretendono la giusta tutela e pari dignità per i nostri amici animali”.