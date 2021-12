Macchine usate: ecco come acquistarle senza commettere errori

Sempre più persone decidono di acquistare un’auto usata invece di una nuova, per risparmiare sul prezzo di listino, ma allo stesso tempo fare un ottimo affare. Infatti, ad oggi le auto hanno una durata di almeno 15/20 anni, prima di essere destinate alla rottamazione, ma le persone decidono di cambiarla anche prima, immettendo sul mercato dei veicoli di seconda mano anche vetture tenute molto bene ed ancora nuove. Questo significa che con un pizzico di fortuna è possibile concludere dei veri e propri affari senza dover spendere cifre considerevoli.

Perché comprare una macchina usata?

Come sopra anticipato, acquistare una macchina usata significa avvalersi di diversi vantaggi. In primo luogo, è possibile spendere di meno rispetto ad una vettura nuova appena uscita dalla concessionaria, ma, diversamente da come si pensa in generale, non è questo l’unico punto a favore. Anche rivendere una macchina usata è più conveniente, poiché meno soggetta alla svalutazione, pertanto se si ama cambiare spesso auto, rivolgersi al mercato di seconda mano è l’opzione migliore. Inoltre, una vettura usata è subito disponibile nella maggior parte dei casi: si sceglie, si prova, si svolgono le adempienze burocratiche, si paga e si è subito proprietari del veicolo, senza doverlo ordinare presso una concessionaria ed attendere. Mettersi al volante di una macchina usata, inoltre, garantisce più tranquillità alla guida, in quanto non si ha timore di rovinarla, poiché spesso sono già presenti dei segni.

Dove comprare una macchina usata

In genere quando si ha intenzione di acquistare una macchina di seconda mano occorre decidere se acquistarla direttamente nelle mani di un privato oppure presso una concessionaria specializzata nella vendita di seconda mano. La scelta più sicura è sicuramente quest’ultima, le concessionarie, infatti, oltre a garantire l’efficienza del veicolo per almeno dodici mesi, pone in essere tutti i controlli prima di venderlo. Pertanto, se si è alla ricerca di auto usate Roma e dintorni è consigliabile rivolgersi solo ed esclusivamente a concessionarie specializzate in questo particolare settore.

Come acquistare un’auto usata

Prima di procedere all’acquisto di un’auto usata, è sempre bene effettuare alcuni controlli. In primo luogo, bisogna verificare lo stato della stessa, individuando eventuali malfunzionamenti anche accendendo l’auto e controllando le spie. Fatto ciò, si può passare ad una verifica delle parti meccaniche. Per questa fase, se non si hanno le giuste competenze, è meglio farsi aiutare da un meccanico di fiducia. A questo punto, è preferibile fare un test drive, per controllare non solo se ci si trova bene alla guida del mezzo ma anche per individuare eventuali problemi non visibili ad occhio nudo (come le vibrazioni dello sterzo, frizione troppo pesante ecc.). Infine, occorre passare alla visione di tutta la documentazione dell’auto, per controllare che il veicolo sia in regola, accertandosi che il numero del telaio e del motore coincidano con quelli sul libretto di circolazione. Online, inoltre, è possibile fare una visura dell’auto per avere la certezza che il veicolo che si intende acquistare non sia soggetto a fermi amministrativi, ipoteche ed altro. Tuttavia, questi aspetti risultano irrilevanti nel momento in cui ci si affida a degli esperti, in quanto quest’ultimi effettuano rigorosi controlli e sono tenuti a offrire una garanzia di 12 mesi del mezzo.