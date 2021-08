MADRE FA PROSTITUIRE IL FIGLIO 17ENNE CON UN SACERDOTE IN CAMBIO DI DENARO: ARRESTATI

Una madre in cambio di soldi avrebbe fatto prostituire il proprio figlio 17enne con un sacerdote . Il terribile fatto è accaduto è accaduto a Perugia, dove vive il prete e Termine Imerese in provincia di Palermo dove risiedono la donna e l’adolescente. Il tutto è avvenuto con scambio di materiale pornografico via chat. Il prete è finito in carcere mentre la madre del bambino è agli arresti domiciliari. Il parroco arrestato dai carabinieri di Termini Imerese per prostituzione minorile aggravata era “aduso a pratiche sessuali illecite” che ne rivelano “anche le sistematiche modalità di consumazione, la pervicacia e l’insistenza nell’avanzare le richieste, sempre dietro la prospettazione di una ricompensa economica conseguita al soddisfacimento degli istinti perversi”. É quanto scrive il gip Fabio Pilato nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in manette il religioso