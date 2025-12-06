Magia e talento all’Auditorium Fermi: trionfa il Magnifico Italian Trio



Una serata di grande musica ha inaugurato la stagione teatrale del Comune di Celano: il Magnifico Italian Trio ha conquistato il pubblico dell’Auditorium Enrico Fermi, che si è lasciato avvolgere da un clima di autentica magia e, al termine dell’esibizione, ha tributato ai tre artisti applausi lunghi e calorosi.

Ad aprire l’evento è stata la giornalista Alina J. Di Mattia, manager e produttrice del gruppo, che ha scelto di far partire proprio da Celano – sua terra d’origine – il percorso artistico del trio, prima del tour internazionale che nel 2026 toccherà Sudamerica, Australia e Paesi Baltici.

Il pubblico, particolarmente attento e incantato, ha seguito con entusiasmo un programma che ha unito arie celebri della lirica italiana, melodie della tradizione napoletana e brani di grande impatto emotivo, interpretati con energia, eleganza e una notevole presenza scenica.

Determinante il contributo del Maestro Davide Dellisanti, pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale, che ha accompagnato i tre cantanti con maestria e carisma, arricchendo la serata con aneddoti, spiegazioni e momenti di brillante ironia che hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente.

Tra le autorità presenti il Sindaco di Celano, ingegner Settimio Santilli, e il Consigliere provinciale Dino Iacutone, insieme a numerosi artisti e rappresentanti del mondo culturale locale.

Al termine della serata, il Sindaco Santilli ha dichiarato:

«Uno spettacolo di alta qualità e di altissimo livello culturale. Celano è orgogliosa di aver ospitato questo evento e, viste le emozioni condivise questa sera, auspico e propongo sin d’ora un ritorno del trio nella nostra città».

Il concerto del Magnifico Italian Trio conferma dunque Celano come un punto di riferimento culturale in Abruzzo e segna l’inizio di un percorso artistico che porterà la vocalità italiana sui palcoscenici del mondo.