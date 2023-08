MAGLIANO DE’ MARSI.   ESTARTE MAGLIANESE 2023: SPETTACOLO TEATRALE “FACCIAMO A PEZZI SHAKESPEARE”   

“Facciamo a pezzi Shakespeare” è il titolo dello spettacolo a cura della Compagnia Teatrale “Teatranti tra Tanti”, diretto da Alessandro Martorelli, che si terrà questa sera, mercoledì 16 agosto, dalle ore 21:30 presso la Piazza del Municipio di Magliano de’ Marsi, nell’ambito del cartellone delle manifestazioni estive “EstArte Maglianese 2023” a cura dell’Amministrazione Comunale. Una sfida ardua e folle: prendere le opere più famose di William Shakespeare e metterle in scena in tutti gli stili teatrali possibili. Dalla tragedia, alla commedia dell’arte, passando per il teatro d’avanguardia, l’improvvisazione, il teatro dialettale, fino al Musical. Il risultato sarà uno spettacolo così esilarante ed esplosivo.