MAGLIANO DE’ MARSI. TUTTO PRONTO PER LA TERZA EDIZIONE DEL CORTEO STORICO

Tutto pronto a Magliano de’ Marsi per la terza edizione del Corteo Storico legato alla Battaglia dei Piani Palentini avvenuta il 23 agosto 1268. Domani, domenica 21 agosto, a partire dalle ore 16:30, si snoderà per le strade del paese il Corteo Storico denominato “La Battaglia di un Principe” organizzato dall’Amministrazione Comunale di Magliano de’ Marsi, dal Comitato Festeggiamenti classe 1972, dalla Proloco di Magliano de’ Marsi e dall’Associazione “Tradenue”, il tutto diretto dall’attento Dott. Adelmo Di Felice.”Sarà un momento di festa per tutta la comunità maglianese”, ha dichiarato Di Cristofano, “che vedrà partecipi nelle proprie strade gruppi storici provenienti da Magliano stesso ma anche da comunità amiche. Prenderà parte all’evento anche il borgo contrada San Panfilo, vincitore dell’ultimo palio di Sulmona, che con il suo gruppo storico rallegrerà tutti i cittadini intervenuti”.”Sarà una bella giornata, non solo per Magliano”, ha continuato il primo cittadino, “ma per l’intero territorio marsicano. Ci sarà, a seguire del corteo, un banchetto in stile medievale durante il quale si esibiranno diversi artisti, con giochi e attrazioni legate al periodo storico rievocato. Invito quindi tutti a partecipare in modo massiccio per trascorrere un pomeriggio e una serata all’insegna della storia, del divertimento e del buon cibo. Vorrei infine porgere un sentito ringraziamento al direttore artistico Adelmo Di Felice, al comitato feste Classe 1972, alla Proloco di Magliano ed all’associazione “Tradenue”.La manifestazione è il frutto di una rilettura storica adeguata al contesto locale. Si partirà quindi con l’accampamento delle truppe Sveve a ridosso del Chiostro di San Domenico, fino ad arrivare all’incontro di Corradino con la nobiltà di Magliano in Piazza della Repubblica, dove il Principe chiederà sostegno nella battaglia contro Carlo D’Angiò.Al termine del Corteo, presso Piazza San Luigi Orione, si potrà partecipare ad un banchetto in stile Medioevale che sarà allietato da artisti di strada tipici del periodo storico evocato. Ecco il programma dettagliato:Ore 16:00, piazzale San Domenico – Accampamento Corradino di SveviaOre 16:30, Convento San Domenico – Inizio Corteo StoricoOre 17:00, Piazza della Repubblica – Arrivo di CorradinoSeguono: sbandieratori, falconista, coro “Laeti Cantores”, arpistaOre 20:00, Serpentone – Cena medioevaleOre 23:00, esibizione degli artisti di strada “L’arpa del Diavolo”