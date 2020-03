MAGLIANO DEI MARSI. NUOVO CASO DI CORONAVIRUS

Lo scrive il SIndaco di Magliano dei Marsi Mariangela Amiconi:

Sono a comunicarvi, purtroppo, un nuovo caso di #positività al #covid19 a Magliano.

Ho parlato telefonicamente con il nostro concittadino, che è in isolamento monitorato presso la propria abitazione.

È stata già disposta la #quarantena per i suoi contatti a rischio.

Alla persona colpita da questa patologia virale ed alla sua famiglia giungano i miei più cari auguri di una pronta guarigione.

Ringrazio tutti voi per il #comportamento #responsabile dimostrato nel rispettare, non senza grande sacrificio, le misure adottate dal governo al fine di contrastare la diffusione del coronavirus.

Ora, però, serve uno sforzo in più:

per superare questa difficile fase, ciascuno di noi deve fare la propria parte, perché c’è bisogno della collaborazione di tutti.

Dobbiamo osservare ancor più scrupolosamente i #divieti e capirne l’importanza.

Siamo divisi dal virus, ma dobbiamo restare #uniti per combatterlo.

Insieme ce la faremo.