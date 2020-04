MAGLIANO DEI MARSI NUOVO CASO DI CORONAVIRUS, AUMENTANO I CONTAGI NELLA MARSICA

Magliano dei Marsi. È arrivata l’ufficialità, lo ha comunicato il sindaco Mariangela Amiconi con un post sul suo profilo facebook:

#COVID19

Mi duole comunicare un nuovo caso di #positività al #covid19 a Magliano.

Il nostro concittadino, con cui ho parlato telefonicamente, è in isolamento monitorato presso la propria abitazione: a lui ed alla sua famiglia formulo i più cari auguri di pronta guarigione.

Il personale della ASL sta già provvedendo ad effettuare le necessarie verifiche nella sua rete di contatti.

Vi esorto, oggi più che mai, ad attenervi alle #regole e ad uscire il meno possibile e solo se assolutamente necessario, per scongiurare il diffondersi del contagio.

Sopratutto in questi giorni di Pasqua e di bel tempo, noto, purtroppo, alcuni atteggiamenti di leggerezza nell’approccio a questo virus: c’è ancora troppa gente in giro per le strade del nostro Comune.

Chiedo la massima responsabilità e la collaborazione da parte di tutti i cittadini.

#Nonabbassiamolaguardia e insieme ce la faremo.

#iorestoacasa