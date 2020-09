MAGLIANO DEI MARSI, SECONDO NUOVO CASO DI POSITIVITA’ AL CORONAVIRUS

L’Avv. Mariangela Amiconi sindaco di Magliano dei Marsi, in un suo post sulla sua pagina Facebook, rende noto che:<< È appena arrivata la comunicazione di un secondo nuovo caso #positivo al Covid-19 a Magliano e siamo in attesa di ricevere l’esito di ulteriori tamponi effettuati in questi giorni.Sono in contatto con l’Autorità sanitaria locale per monitorare costantemente gli sviluppi della situazione.Esprimo all’interessato, che sta bene ed è attualmente in quarantena presso la propria abitazione, tutta la mia vicinanza, con i migliori auguri di una pronta guarigione.Rinnovo a tutti l’invito a prestare la massima attenzione ed a rispettare le regole, con serenità e grande senso di #responsabilità.Vi terrò aggiornati, mantenendo la continuità informativa che ho sempre garantito, per dovere di trasparenza, alla nostra Comunità>>.