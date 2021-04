MAGLIANO DEI MARSI. TENTANO DI FAR SALTARE IL BANCOMAT, I RESIDENTI LI METTONO IN FUGA

Notte movimentata a Magliano Dè Marsi, dove alcuni delinquenti hanno tentato di rubare i soldi contenuti nel bancomat nella zona denominata “il serpentone”.

I ladri hanno tentato prima di far saltare lo sportello con del gas, ma non riuscendoci, hanno pensato bene di utilizzare un auto, che avevano rubato, come un ariete e sfondare il bancomat.

Il boato ha svegliato nel cuore della notte i residenti che sono immediatamente usciti per vedere cosa fosse accaduto.

A questo punto, i malviventi, sembrerebbero essere 3, si sono dati alla fuga, chi li ha visti ha detto che avevano dei cappucci per non farsi riconoscere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo.