Attesa per il Concerto del MIT – Magnifico Italian Trio

Celano apre le porte a un appuntamento di eccezionale prestigio: il Magnifico Italian Trio si esibirà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21:00, presso l’Auditorium Enrico Fermi. Una serata che rappresenta un vero motivo d’orgoglio per la città, chiamata a ospitare l’anteprima assoluta di un progetto già al centro dell’attenzione internazionale, con tournée programmate in Sudamerica, in Australia e nei Paesi Baltici nel corso del prossimo anno.

Il concerto condurrà il pubblico in un raffinato viaggio musicale attraverso i capolavori della lirica italiana, la tradizione napoletana e alcune delle melodie più iconiche del repertorio nazionale, in un’atmosfera di grande eleganza e coinvolgimento emotivo.

Protagonisti della serata saranno tre interpreti di primo piano della scena lirica. Il tenore Delfo Paone, voce ricca e appassionata, si è esibito nei maggiori teatri italiani – dal San Carlo di Napoli al Teatro Antico di Taormina – e vincitore del Premio Internazionale Enrico Caruso, riconosciuto come una delle voci più apprezzate della sua generazione. Accanto a lui, il tenore Luca Vissani, attivo sui palcoscenici di Europa, Nord America e Asia, interprete versatile e moderno, noto anche per le sue collaborazioni con Riccardo Muti ed Ennio Morricone, nonché attore televisivo e cinematografico. Completa il trio il basso Andrea Carcassi, artista dal forte impatto scenico, applaudito in oltre ottanta recite di Turandot nei principali teatri italiani e protagonista di tournée in Europa, Asia, Australia e Africa.

Ad accompagnarli al pianoforte sarà il Maestro Davide Dellisanti, pianista e direttore d’orchestra di riconosciuto prestigio internazionale, direttore artistico del Festival Taormina Opera Stars e protagonista di oltre 1.500 concerti nel mondo.

Il progetto nasce da un’idea del produttore Michael Montereali, recentemente scomparso, la cui visione – finalizzata alla valorizzazione della grande tradizione vocale e operistica italiana all’estero – è stata raccolta e sviluppata con sensibilità dalla giornalista e scrittrice Alina J. Di Mattia, oggi manager dell’ensemble, che ha voluto la data inaugurale del tour europeo del M.I.T. proprio nella sua terra d’origine, l’Abruzzo. Sarà lei a presentare la serata, rendendo omaggio al lavoro del suo ideatore e contribuendo a creare un clima di partecipazione e condivisione.

L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 21:00, nell’Auditorium Enrico Fermi di Celano (AQ). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per aggiornamenti e informazioni: www.magnificotrio.com