MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO AVEZZANESE

Nella giornata odierna, gli investigatori contro la Violenza di Genere del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha tratto in arresto un 34enne avezzanese, appartenente alla locale comunità ROM, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano, D.ssa M. Proia, su richiesta del P.M. della Procura, Dr. M.M. Cerrato.

Il provvedimento è scaturito dall’attività di indagine svolta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato a seguito della denuncia relativa ad episodi di maltrattamenti presentata dalla ex convivente dell’uomo.

Le condotte di violenza e minaccia contestate, protrattesi nel tempo nei confronti della donna e, in alcune occasioni, anche alla presenza della loro figlia minore, sono state poste in essere nonostante un precedente provvedimento cautelare del Tribunale dei Minori di L’Aquila avesse già disposto, fra l’altro, il divieto di avvicinamento alla donna.

All’uomo è stato contestato anche il reato di violazione di domicilio con l’aggravante di aver fatto violenza sulle cose in quanto, in un’occasione, con l’intento di introdursi nell’abitazione della donna per aggredirla, aveva forzato una finestra.

Dopo gli adempimenti di rito il 34enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lanciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria