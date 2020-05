MAMMA DI 3 FIGLI MUORE ALLA PRIMA USCITA DOPO LA QUARANTENA

Nel primo giorno di uscita, dopo 3 mesi, a Codroipo, per cause ancora da accertare, Giulia Comuzzi di 36 anni e madre di tre figli che viaggiava a bordo dell’auto condotta dal compagno, Emanuele Sandri , è stata sbalzata all’esterno dell’autovettura che si è capovolta ed è morta sul colpo. Ferito, ma non gravemente, invece l’uomo che si trovava alla guida dell’altra vettura. Dramma nel dramma: un uomo, Rosario Rigo, 75 anni uscito di casa per andare a vedere l’incidente è caduto ed è morto dopo aver sbattuto la testa su una pietra.