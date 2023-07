MANUTENZIONE DI VILLA TORLONIA: PARTE IL PROGETTO DI COLLABORAZIONE FRA COMUNE DI AVEZZANO E MICRON. UNA COOPERATIVA SOCIALE PROVVEDERÀ ALLA CURA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA CITTÀ

Partirà nel mese di luglio la convenzione fra Comune di Avezzano e Micron Semiconductor Italia, per la manutenzione e cura di Villa Torlonia.

Il progetto, avviato su istanza di “adozione” del parco più noto della città proprio da parte di Micron, ha visto prima la deliberazione dell’Amministrazione, con la quale è stata accolta la proposta della multinazionale dell’elettronica, e, proprio in questi giorni, l’ok degli uffici comunali.

L’avvio dei lavori è previsto per il mese luglio, periodo nel quale la Micron e la Cooperativa Sociale Lybra, che coinvolgerà persone con disabilità, procederanno a prendere in gestione il giardino storico di Avezzano.

Secondo quanto proposto al Comune, la cooperativa procederà a lavori di sfalcio di erba, potatura delle siepi e la pulizia quotidiana del parco. Lavori che saranno effettuati per tutto l’anno e, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in accordo con gli uffici comunali e la Tekneko.

Per Villa Torlonia, in buona sostanza, arriva finalmente una cura professionale e continua che garantirà la bellezza e una fruibilità in pieno benessere e sicurezza ai cittadini di ogni età. Si tratta di un accordo innovativo che punta all’inclusione sociale e promuove i valori di dignità lavorativa delle persone che rappresentano un fil rouge delle attività proposte da Micron sul territorio.