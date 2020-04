MARITTIMO TROVATO MORTO A BORDO DI UNA NAVE DELLA SAIPEM, IN QUARANTENA AL PORTO DI ROTTERDAM

Trovato morto un lavoratore imbarcato in una nave, messa in quarantena a Rotterdam. Un decesso che ha fatto scattare immediatamente il protocollo per i casi di covid-19.

La nave è la Saipem Fds, battente bandiera delle Bahamas con 77 membri di equipaggio a bordo, 13 dei quali in quarantena da giorni con evidenti sintomi di Coronavirus.

Il quattordicesimo, quello deceduto, aveva fatto temere le autorità olandesi che si trattasse di morte da Coronavirus, ma dopo ulteriori controlli è venuto fuori che l’uomo è morto per cause naturali.