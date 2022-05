Aggredisce il padre dopo dell’ennesima lite dovuta a una richiesta di soldi. Il fatto è accaduto a trasacco, non si sa cosa abbia scatenato la lite qualcuno ipotizza si tratta di una richiesta di diverso probabilmente per l’acquisto di droga. A finire nei guai un giovane di 29 anni, del posto, arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.