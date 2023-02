MARSICA.IT È REALTÀ, ONLINE IL PORTALE CHE PARLA DEL TERRITORIO, DELLE SUE BELLEZZE E DEI SUOI SERVIZI     

È ufficialmente online il portale Marsica.it, una guida digitale alle esperienze della Marsica per famiglie, giovani, viaggiatori solitari e avventurosi. La piattaforma, realizzata grazie al Piano di sviluppo rurale attraverso il Gal Marsica, è stata presentata questa mattina nella sala conferenze del Comune di Avezzano. “Questo progetto”, ha spiegato l’assessore Patrizia Gallese che insieme all’assessore Loreta Ruscio hanno dato il benvenuto ai presenti a nome dell’amministrazione comunale, “è un segno concreto dell’attività che il Gal Marsica fa nel territorio e rappresenta un passo in avanti, condiviso da tutti i sindaci, per far sì che la Marsica sia un territorio appetibile dal punto di vista turistico”. Il progetto è stato finanziato dal Psr 2014/2020 Abruzzo – mis. 19 Psl La Terra dei [email protected] – Fondo Feasr; Sottomisura 19.2; Tipologia di intervento 19.2.1 “Turismo sostenibile”; Sottointervento cod. 19.2.1.MA3.18 – Progetto “Innovazione nel turismo per i servizi e la qualità della vita”.

Il presidente del Gal Marsica, Lucilla Lilli, ha sottolineato che “si tratta di una piattaforma informatica destinata a veicolare e raccogliere tutte le informazioni che provengono dal territorio. Ci sarà un’area istituzionale, con tutte le iniziative del Gal, e un’altra informativa rivolta a chi decide di visitare la Marsica. Sarà anche uno strumento utile per mettere in vetrina le attività, piccole e grandi, del territorio. La nostra sfida è quella di vedere crescere questo progetto di anno in anno e non di farlo esaurire nel giro di pochi mesi. Questo a nostro avviso sarà possibile anche grazie alla nuova programmazione comunitaria, che ci permetterà trasformare il portale in uno strumento rappresentativo che possa essere inserito nella piattaforma regionale e poi nel sito ufficiale del ministero del Turismo”. Luca Pagliaroli, Franco Santini e Stefania Di Paolo hanno spiegato nel dettaglio il lavoro svolto, e quello che verrà fatto in futuro, sul portale Marsica.it e sull’applicazione scaricabile su tutti gli smart-phone tramite lo store Android e Apple. Soddisfazione è stata espressa dal vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente e dall’assessore regionale, Mario Quaglieri.



“È un progetto importante e, prima di tutto, è un elemento di qualità”, ha evidenziato Imprudente, “per noi uno degli elementi fondamentali per il sistema Abruzzo è proprio quello di mettere le varie realtà insieme e iniziare a parlare un unico linguaggio per raccontare il territorio”. Per l’assessore Quaglieri “questo portale è uno strumento di coordinamento tra tutta una serie di attività. Questa non è la Valle dei Templi di Agrigento però, se pensiamo alla Marsica come unica città territorio, abbiamo sicuramente tante cose da offrire e tante bellezze da fare vedere”. Presenti alla conferenza stampa anche i rappresentanti delle varie associazioni e realtà che operano sul territorio, la Dmc con il presidente Giovanni D’Amico, e la Provincia dell’Aquila rappresentata dal consigliere vicario, Gianluca Alfonsi, il quale ha dichiarato che “questo portale è uno strumento sinergico che serviva per poter parlare, con una sola voce, della Marsica e di tutto quello che può offrire”.