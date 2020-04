MARSICA. RETE TELEFONICA ED INTERNET IN TILT IN DIVERSI COMUNI

Da questa mattina si registrano disagi per l’assenza di rete internet in diversi comuni marsicani. Chi sta subendo maggiori problemi sono gli utenti di Wind e Tre, che da ore non riescono ad utilizzare telefoni e rete.

Molte le segnalazioni e le proteste che gli utenti hanno presentato ai gestori.