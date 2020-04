MARSICA. SANIFICAZIONI A BASSO COSTO PER AIUTARE LE IMPRESE

MARSICA E PROVINCIA (AQ): SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI A BASSO COSTO IN AIUTO DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO

Dalla collaborazione di due grandi realtà che lavorano su tutto il territorio nazionale OQC Servizi ed RC Global Service nasce la catena della solidarietà per le aziende Marsicane e dell’intera provincia di L’Aquila. In questo momento di difficoltà enorme per l’economia, le due aziende mettono a disposizione un arsenale tecnologicamente all’avanguardia composto macchine ad ozono, cannoni a perossido di idrogeno, macchine per acqua ozonizzata per l’agricoltura, macchine a vapore, esperienza e competenze di professionisti quali ingegneri e biologi.

[email protected]

0863.78379