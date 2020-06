MARTINSICURO. 18ENNE MUORE IN CASA, DISPOSTA L’AUTOPSIA

E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Martinsicuro. Marco Negri aveva 18 anni, il corpo senza vita è stato trovato dalla madre. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenuti il personale del 118 che hanno accertato il decesso del ragazzo e i carabinieri.

Il ragazzo potrebbe essere morto per cause naturali, ma sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso.