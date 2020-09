MARTINSICURO (TE) – VIOLA LA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA MADRE ARRESTATO DAI CARABINIERI

A metà settembre un 50enne del luogo era stato colpito dal provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal GIP del Tribunale di Teramo, dopo la richiesta avanzata dal Sostituto Procuratore di Teramo ed era stato così allontanato – dai Carabinieri di Martinsicuro – dall’abitazione dove viveva con la madre 70enne, la quale da tempo subiva le continue vessazioni e violenze da parte del figlio che con ogni pretesto la minacciava in continuazione, chiedendole periodicamente somme di denaro. La scorsa settimana, violando la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre si era recato nella sua abitazione e dopo averle rinnovato l’ennesima richiesta di denaro, in un improvviso impeto d’ira, aveva messo a soqquadro l’appartamento terrorizzando la donna che riusciva per fortuna a scappare da casa chiedere aiuto ai Carabinieri di Martinsicuro. Sul posto era intervenuta la pattuglia dei militari truentini che avevano tranquillizzando la donna, constatando i danni arrecati ai mobili e suppellettili all’interno dell’appartamento. A quel punto è stava inoltrata immediatamente al GIUP una dettagliata relazione di quanto accaduto e successivamente il Giudice – Dott. Francesco FERRETTI – ha sostituito la precedente misura cautelare con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Questa mattina i Carabinieri di Martinsicuro hanno bussato alla porta del 50enne che è stato prelevato da casa e trasferito al carcere di Vasto (CH).