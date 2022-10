Marzella Samuele Campione del Mondo di Kick Boxing WAKO

Kickboxing, due le medaglie iridate per Samuele Marzella ai Campionati del Mondo WAKO. L’atleta collarmelese di HMD ITALIA, allenato dal M. Filippo Marzella, è entrato di diritto a far parte della Nazionale Italiana di Kick Boxing in quanto Campione Italiano in carica in due specialità. Con la squadra azzurra ha partecipato ai Mondiali WAKO Cadetti e Juniores dove erano presenti ben 5 continenti, 62 paesi partecipanti, oltre 2630 atleti conquistando, con talento e determinazione, un ORO nel Light Contact -84 ed un Argento nel Point Fighting -84.

Una settimana densa di emozioni vissute vestendo i colori azzurri ed un bottino prestigioso che dà lustro all’Italia intera portando il nome della Marsica e di Collarmele nel mondo, facendo arrivare per la prima volta un titolo mondiale WAKO in Abruzzo. HMD ITALIA applaude la prestazione dell’impeccabile MARZELLA SAMUELE protagonista ai Mondiali WAKO Cadetti e Juniores di kickboxing a Jesolo.

Questo il riassunto del sensazionale e prestigioso risultato raggiunto da questo atleta Marsicano, studente del Liceo Scientifico M.V. Pollione, che con grande determinazione, dopo i Campionati Italiani, ha iniziato la preparazione atletica tecnica e mentale. Proprio quest’ultima ha fatto la differenza sui tatami dei Campionati del Mondo di Kick Boxing dove, oltre all’eccellente preparazione fisica, è rimasto sempre lucido nel trovare nuove soluzioni e strategie, in collaborazione con i Coach, per prevalere sugli avversari. Qualificatosi in due specialità Samuele inizia la sua avventura affrontando uno dopo l’altro atleti agguerriti e preparati: campioni nazionali dei rispettivi paesi, cercando di salire sul podio Mondiale. Il titolo massimo arriva dopo una durissima battaglia durata sei minuti contro il finalista spagnolo che rende il combattimento molto difficile ma Samuele, con grande spirito di sacrificio e voglia di vittoria, è in vantaggio per tutto l’incontro.

Nella finale di Point dopo le due riprese, passato due volte in vantaggio, non riesce a recuperare abbastanza dopo soli 50 minuti di distanza dalla prima finale, cede il passo all’atleta greco, diventando comunque di fatto Vice Campione del Mondo nella seconda specialità.

Samuele Marzella già medagliato agli Europei di Györ 2019 e partecipante agli Europei in Montenegro nel finale dellla scorsa stagione (2021).

Costanza, umiltà e determinazione fanno di questo Atleta un vanto per la Marsica, l’Abruzzo ma soprattutto per la Nazione!