MARZO È DONNA: UN RICCO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI DEDICATI AL MONDO FEMMINILE

Marzo è uno dei mesi più magici dell’anno poiché segna l’inizio della primavera, simboleggia la prosperità e porta in grembo il seme della speranza e della rinascita.

L’inverno non dura mai per sempre: il sole c’è perennemente, anche quando è oscurato dalle nuvole o dal tormento esistenziale. Basta avere lo sguardo che va Oltre, per percepire il calore e la potenza che sprigiona, seppur appaia momentaneamente nascosto e offuscato. Marzo racchiude in sé potenti energie rigeneratrici e incarna l’anima che si schiude dinanzi allo splendore del Creato, dopo aver patito il freddo più glaciale ed il buio più nero. Per questo motivo è uno dei mesi, se non addirittura “il mese”, che rappresenta al meglio il variegato e meraviglioso universo femminile, e non soltanto per la nota festività dell’otto. La Donna ne è la protagonista indiscussa, vestendone alla perfezione i tratti salienti come la velata malinconia, la suadente leggiadria, l’imprevedibilità e, al contempo, la solidità miste ad una lucida profondità di pensiero. Marzo vede anche il rifiorire della natura, messa a dura prova da lunghi periodi di grigiore e gelo. È una metafora della Vita che può risorgere in qualsiasi istante, purché si colga il suo senso più essenziale e si maturi nell’intimo quella salvifica forza di trasformare ogni evento che accade, anche il più negativo, in qualcosa di necessario per la propria evoluzione personale. Durante questo mese speciale si susseguono, sovente, numerosi eventi che mirano ad esaltare il mondo femminile, in tutte le sue peculiarità.

L’iniziativa che vengo a proporvi s’intitola “Marzo è Donna” ed è una interessante rassegna di appuntamenti, organizzati dalle due associazioni rosetane più attive nella tutela dei diritti del prossimo, “Il Guscio” e “Chaikhana”, e che vi elenco con grande piacere.

Si terrà un imperdibile Cineforum, presso il Circolo Culturale Chaikhana diRoseto degli Abruzzi, alle ore 20.45, in cui si proietteranno film ad hoc nelle seguenti date:

-9 Marzo: Osama

-16 Marzo: Un sogno chiamato Florida

-23 Marzo: Una donna promettente

Alla fine di ciascun incontro seguirà uno stimolante dibattito, in cui si analizzeranno i vari punti chiave dei film appena visti, illustrando l’insegnamento che intendono veicolare.

Sabato 12 Marzo, alle ore 18.00 si terrà, invece, la proiezione del Cortometraggio “Benvenuti nel guscio” di Andreina Moretti, presso lo Sky Space di Tortoreto.

Sabato 25 Marzo, alle ore 9.00, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi ci sarà l’importante Convegno formativo-informativo “Ricomincio ad amarmi” per sensibilizzare sul dramma della violenza fisica e psicologica e fornire gli strumenti per difendersi e proteggersi da essa.Si susseguiranno preziosi interventi di professionisti di spicco nel settore psicologico, giuridico e sanitario. Parteciperanno: Dott.ssa Gilda Di Giammarco, psicoterapeuta, Dott.ssa Fabiola Barnabei, psicoterapeuta, Dott.ssa Francesca Tropea, psicoterapeuta, Dott.ssa Rosaura Tarquini Sebastiani, avvocato e docente di Diritto e Economia, Marianna Nolfi, Dott.ssa in Giurisprudenza, Daniele Di Loreto, avvocato, Dott.ssa Anna Maria Pulsoni, coordinatore infermieristico, Dott.ssa Maria Corsi, ostetrica e Dott.ssa Alida Alvaro, psicologa esperta in psicodiagnostica clinica e forense.

Sono, inoltre, aperte le iscrizioni per il Corso di Cucina, Livello Avanzato. Per informazioni non esitate a contattare il seguente numero: 340 075 5021

L’ingresso è totalmente gratuito per ogni evento. Non potete assolutamente mancare!

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)