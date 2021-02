MASSA D’ALBE. DISPERSI VELINO: SQUADRE A LAVORO SU UNA VASTA ZONA, ELICOTTERI IN VOLO GRAZIE ALLE MIGLIORATE CONDIZIONI METEO, DOMANI TORNERÀ AD ESSERE UTILIZZATO IL “SONAR” RECCO

Le condizioni meteo favorevoli hanno permesso oggi ai soccorritori di poter tornare in quota alla ricerca dei 4 escursionisti dispersi sul Velino.

40 uomini, sulla zona della Valanga di Valle Majelama, mentre 3 squadre, stanno battendo altre zone.

Domani, come hanno spiegato i soccorritori, tornerà ad essere utilizzato la sonda Recco, che verrà istallato sull’ elicottero dei Carabinieri Forestali, questo fatto poeterà ad una diversa modalità di intervento, infatti le squadre non saliranno per evitare interferenze nel recepimento dei dati del sonar.