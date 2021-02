MASSA D’ALBE. RECUPERATI I CORPI DI 3 DEI 4 ESCURSIONISTI DISPERSI SUL VELINO

Una brutta giornata oggi per la Marsica e l’intero Abruzzo. I soccorritori, impegnati da 27 giorni nelle ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul Velino, hanno trovato, grazie anche all’impiego di unità cinofile, 3 corpi, il primo ad essere stato estratto dalla neve quello di Valeria Mella, 26 anni, subito dopo ne sono stati rinvenuti altri 2. Con l’aumentare delle temperature, i soccorritori hanno dovuto interrompere le ricerche a causa dell’elevato rischio valanghe, ricerche che riprenderanno domani mattina.

Una tragedia della montagna, che ha lasciato tutti attoniti, tutti in questo mese abbiamo sperato in una buona notizia che purtroppo non è arrivata.

I tre corpi sono stati trasportati in elicottero all’obitorio dell’ospedale di Avezzano.

L’intera marsica piange e si stringe intorno alle famiglie dei 4 escursionisti, Tonino Durante di 60 anni, Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni, di 26 e Gian Mauro Frabotta 33 anni.