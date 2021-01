MASSA D’ALBE. RIPRESE LE RICERCHE SUL VELINO DEI QAUTTRO ESCURSIONISTI SCOMPARSI

Oggi le condizioni meteo hanno permesso ai soccorritori di tornare sul Velino alla ricerca dei quattro escursionisti dispersi.

Tantissimi i soccorritori divisi in squadre, con l’ausilio di mezzi ed unità cinofile che sono al lavoro fin dalle prime luci dell’alba. Oggi in quota verrà trasportato anche un battipista per lo smassamento della neve.

Dal giorno della scomparsa dei quattro escursionisti, da domenica non si hanno più loro notizie, la marsica e l’intera Regione seguono con attenzione le fasi del soccorso. Tantissime le testimonianze d’affetto e di gratitudine nei confronti dei soccorritori, che da giorni e senza sosta stanno battendo un’area molto vasta.