MASSA D’ALBE. TERMINATA LA RASSEGNA ALBA OFF (LIMITS) 2020

Con lo spettacolo “Con le Ali della Libertà” della compagnia Teatranti Tra Tanti si sono spenti i riflettori sulla seconda edizione della rassegna Alba Off (Limits) promossa dal Teatro Off (Limits) di Avezzano (AQ) e svoltasi dal 7 al 13 agosto all’interno dell’Anfiteatro Romano di Alba Fucens, grazie al patrocinio del Comune di Massa D’Albe, della S.A.B.A.P Abruzzo e della Fondazione Carispaq.

Tante le difficoltà causate dalla situazione pandemica attuale, ma il Teatro Off di Avezzano ha deciso di non fermarsi, puntando su un cartellone che ha incluso il doppio degli eventi rispetto alla stagione precedente.

“La seconda edizione di Alba Off è stata una scommessa e i numeri ci confermano che l’abbiamo stravinta” – commenta Alessandro Martorelli, codirettore artistico della rassegna – “Solo due mesi fa non sapevamo se avremmo potuto realizzare qualcosa e i dubbi erano molti. Ma la voglia di non abbattersi e di dimostrare che l’arte non si ferma davanti a nulla, è stata più forte. E alla fine il tempo ci ha dato ragione”.

Durante le sei serate è stato proposto un cartellone eterogeneo e per tutti i gusti. L’apertura della rassegna è stata affidata a “Favole al Telefono” della compagnia Fantacadabra, cui sono seguiti gli spettacoli musicali “Opera on track” dei Pm Project, e il CineConcerto “The Wall” delle RaneStrane. Si è passati anche per il Musical con “Evoluscion” della 7ATS e per il teatro classico di Teatrabile che ha portato in scena “Pseudopseudolus” una versione riadattata della commedia di Plauto.

“Nonostante le limitazioni dovute al distanziamento dei posti, e quindi alla consequenziale riduzione degli stessi, abbiamo avuto circa di 1200 spettatori durante le sei serate della rassegna.” – continua l’altro codirettore Antonio Pellegrini – “Siamo estremamente soddisfatti di aver offerto spettacoli di elevato prestigio e le presenze confermano le nostre scelte.”

“La grande partecipazione del pubblico, che ringraziamo per la loro presenza, è lo specchio della nostra soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione, che, in maniera assolutamente stimolante, ci ha visti impegnati sotto ogni aspetto, tecnico, qualitativo e organizzativo, nella meravigliosa location di Alba Fucens che tutta Italia c’invidia – dichiara la Project Manager Cinzia Pace – Un doveroso ringraziamento va ai direttori artistici e a tutto lo staff del Teatro Off che si spende con tanto sacrificio per offrire un servizio culturale e artistico puntuale e professionale al nostro territorio”.

“Nello spettacolo che abbiamo portato in scena il 13 agosto “Con le Ali della Libertà” c’è una dichiarazione del protagonista che racchiude il senso di tutto il nostro lavoro di questa estate” – conclude Martorelli che ne ha curato anche la regia – “O fai di tutto per morire, o fai di tutto per vivere. Ed io ho scelto di vivere. Ecco, in un periodo così buio e incerto noi abbiamo fatto proprio questa scelta, ed è con questa idea che siamo pronti per affrontare anche la nuova stagione invernale del Teatro Off (Limits)!”.

Info: 366.6555303 / E-Mail: [email protected]