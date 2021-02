MASSA D’ALBE. TRAGEDIA SUL VELINO BERARDINETTI (UNCEM): ABBRACCIO SIMBOLICO ALLE FAMIGLIE E UN PENSIERO PER LORO QUATTRO

“In questi giorni spesso mi è capitato di alzare gli occhi a quella montagna dove sono salito diverse volte con altri amici del paese e pensare con un pizzico di speranza ai quattro escursionisti che erano andati lì, come tanti, per fare il pieno di energia e vitalità”, ha commentato Lorenzo Berardinetti, presidente Uncem Abruzzo, “oggi quando ho appreso la notizia del ritrovamento di tre dei quattro corpi che si cercavano ormai da giorni ho pensato alle famiglie alle quali va il mio simbolico abbraccio e a queste quattro vite spezzate troppo presto che continueranno a vivere nel cuore e nella memoria di tutti noi. Come ricorda lo scrittore Cognetti: La montagna è un modo di vivere la vita”.