MASSA D’ALBE. TRAGEDIA SUL VELINO, PEZZOPANE (PD), CHE RIPOSINO IN PACE, ANIME BELLE, SONO VICINA ALLE FAMIGLIE

“Sono stati trovati ed individuati tre corpi delle quattro care persone disperse sul Monte Velino in Provincia dell’Aquila (Abruzzo). Abbiamo sperato sempre in un loro ritrovamento veloce, ma poi passavano i giorni, e la speranza tremava. Ho seguito ogni giorno le notizie di questa ricerca spasmodica, ma purtroppo senza esiti fino ad oggi. Sono state impegnate tante persone e tanti mezzi, con straordinario sforzo di tutti. Il mio pensiero ogni giorno andava lì, a quella magnetica e bellissima montagna, a quella neve bianca caduta a valanga su quattro brave persone che amavano la neve e la montagna. Provo solo tanta pietà umana, tanta solidarietà verso le famiglie a cui porgo le mie condoglianze, tanta ammirazione per chi ce l’ha messa tutta per trovarli, lavorando ad alto rischio e con l’utilizzo di straordinarie unità cinofile. Questo è un dolore collettivo che ha colpito un’intera comunità”. Così la deputata abruzzese del Partito Democratico Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“La ricerca – sottolinea la deputata dem – continua per trovare anche il quarto corpo disperso. Mi auguro che non abbiano sofferto, e mi si stringe il cuore al pensiero di quel momento, di quella passeggiata interrotta bruscamente. Spero che non si siano sentiti soli mentre la neve li stringeva nel suo abbraccio mortale. Che abbiano potuto pensare alle cose belle delle loro vite ingiustamente e bruscamente interrotte. Noi montanari amiamo le nostre montagne e una tragedia come questa ci coinvolge nel profondo. Spero che stiano riposando in pace, come è giusto che sia”.